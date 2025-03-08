Блогершу Митрошину доставили на допрос в СК после задержания

Блогершу Сашу Митрошину доставили на допрос в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичного СК. Митрошина доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления СК России.
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