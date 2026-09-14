Слепой британец проехал на машине 240 км в нетрезвом виде

История эта началась в ночь на 29 июня, когда на автостраде М6, одной из главных транспортных магистралей Великобритании, полиция остановила минивэн Vauxhall Meriva, который вилял между полосами и периодически съезжал на обочину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Fishki.net - Сайт хорошего настроения302 подписчика
Свежие комментарии
- Судьи, прокуроры ...
- С Семь раз обманул ...
- А Блогерша продала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым