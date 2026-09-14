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Слепой британец проехал на машине 240 км в нетрезвом виде

Слепой британец проехал на машине 240 км в нетрезвом виде

История эта началась в ночь на 29 июня, когда на автостраде М6, одной из главных транспортных магистралей Великобритании, полиция остановила минивэн Vauxhall Meriva, который вилял между полосами и периодически съезжал на обочину.

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