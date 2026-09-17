RT обнаружил в Германии недвижимость стоимостью около 1,5 млн евро, которая принадлежит семье Сергея Шефира - бывшего помощника и соратника Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Погромы: «Петров ...
- Поражение Киева б...
- План Трампа, кото...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым