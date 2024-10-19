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Филиппо призвал не вооружать Украину после слов Путина о войне НАТО силами ВСУ

Филиппо призвал не вооружать Украину после слов Путина о войне НАТО силами ВСУ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить поставки Украине вооружений после слов российского президента Владимира Путина о том, что НАТО воюет с Россией руками украинских солдат.

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