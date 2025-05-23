На певицу Максакову* составили новый протокол за нарушение закона об иноагентах

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda В отношении оперной певицы Марии Максаковой‑Игенбергс* составили новый административный протокол за нарушение закона об иностранных агентах, сообщило агентстсво РИА Новости со ссылкой на данные Пресненского суда Москвы.
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