Опубликован график работ по социальной газификации в Подмосковье

РИАМО - 15 июн. В Подмосковье стартует президентская программа социальной газификации. На сайте министерства энергетики Московской области опубликованы графики и другая полезная информация по вопросам программы, сообщает пресс-служба министерства.
РИАМО - 15 июн. В Подмосковье стартует президентская программа социальной газификации. На сайте министерства энергетики Московской области опубликованы графики и другая полезная информация по вопросам программы, сообщает пресс-служба министерства.
Свежие комментарии