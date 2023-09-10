За головой Пашиняна! Ереван утверждает, что 12 тысяч вагнеровцев уже в Армении

Ах, вот где все вагнеровцы! А то мы их - обыскались! Нашли армяне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян через свои подконтрольные ресурсы обвинил Россию в желании устроить переворот в Армении.
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