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За головой Пашиняна! Ереван утверждает, что 12 тысяч вагнеровцев уже в Армении

За головой Пашиняна! Ереван утверждает, что 12 тысяч вагнеровцев уже в Армении

Ах, вот где все вагнеровцы! А то мы их - обыскались! Нашли армяне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян через свои подконтрольные ресурсы обвинил Россию в желании устроить переворот в Армении.

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