Дмитрий Дробницкий о сломе мира, построенном на правилах США

SWIFT у них только, и всё .. сделать параллельную систему платежей, и они не нужны .. как - переврдной рубль СЭВ, две капстраны присоединились добровольно: Швеция и Финляндия .. о какой дипломатии речь, если нет спецвуза подготовки дипломатов ..

ВП

Виктор Попов

Уважаемые Собеседники! Ответьте, положа Руку Сердце на Один маленький(!) Вопрос! - "Вы ЗАВИСИТЕ от Америки???" Лично Я НЕТ!!! Даже, на Чём Я ПИШУ Сейчас - Китайская!!! Уйдёт в Татр-Тарары Америка - ИЗМЕНИТСЯ Что-либо для Нас??? Разве, только ОДно! - "Никто(!) НЕ Станет ГРОЗИТЬ Нам Ядерной Войной!!!" И Всё!!! Чего это так БОИТСЯ(!) Автор???