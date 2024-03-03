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Дмитрий Дробницкий о сломе мира, построенном на правилах США

Дмитрий Дробницкий о сломе мира, построенном на правилах США

Государственный долг Соединенных Штатов растет на один триллион долларов каждые сто дней. Такие данные приводит телеканал CNBC.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
Что то странное он написал!?
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2 час.
Максим Маркин
SWIFT у них только, и всё .. сделать параллельную систему платежей, и они не нужны .. как - переврдной рубль СЭВ, две капстраны присоединились добровольно: Швеция и Финляндия .. о какой дипломатии речь, если нет спецвуза подготовки дипломатов ..
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1 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые Собеседники! Ответьте, положа Руку Сердце на Один маленький(!) Вопрос! -  &quot;Вы ЗАВИСИТЕ от Америки???&quot;  Лично Я НЕТ!!!  Даже, на Чём Я ПИШУ Сейчас - Китайская!!!  Уйдёт в Татр-Тарары Америка - ИЗМЕНИТСЯ Что-либо для Нас???  Разве, только ОДно! -   &quot;Никто(!) НЕ Станет ГРОЗИТЬ Нам Ядерной Войной!!!&quot;  И Всё!!!  Чего это так БОИТСЯ(!) Автор???
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15 мин.

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