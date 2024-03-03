Государственный долг Соединенных Штатов растет на один триллион долларов каждые сто дней. Такие данные приводит телеканал CNBC.
Дмитрий Дробницкий о сломе мира, построенном на правилах США
Комментарии
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Светлана Коваленкова
Что то странное он написал!?
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2 час.
Максим Маркин
SWIFT у них только, и всё .. сделать параллельную систему платежей, и они не нужны .. как - переврдной рубль СЭВ, две капстраны присоединились добровольно: Швеция и Финляндия .. о какой дипломатии речь, если нет спецвуза подготовки дипломатов ..
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1 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые Собеседники! Ответьте, положа Руку Сердце на Один маленький(!) Вопрос! - "Вы ЗАВИСИТЕ от Америки???" Лично Я НЕТ!!! Даже, на Чём Я ПИШУ Сейчас - Китайская!!! Уйдёт в Татр-Тарары Америка - ИЗМЕНИТСЯ Что-либо для Нас??? Разве, только ОДно! - "Никто(!) НЕ Станет ГРОЗИТЬ Нам Ядерной Войной!!!" И Всё!!! Чего это так БОИТСЯ(!) Автор???
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15 мин.
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