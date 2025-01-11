FT: В ЕС опасаются отмены санкций против РФ после прихода Трампа в Белый дом

Избранный президент США может изменить санкционную политику стран Запада. Европейский союз всерьез опасается, что избранный президент США Дональд Трамп будет отменять решения действующей администрации Джо Байдена по поводу введения тех или иных санкций против России.
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