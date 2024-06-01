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NYT: вердикт против Трампа не помешает стать ему президентом, но придётся решать проблему с отбытием наказания

NYT: вердикт против Трампа не помешает стать ему президентом, но придётся решать проблему с отбытием наказания

Решение суда Нью-Йорка о виновности Трампа создаёт правовую коллизию для США. Юристы уверены, что подтверждённое обвинение не мешает Трампу быть избранным, но означает ли это, что он будет править из тюрьмы? The New York Times полагает наиболее вероятным, что Трамп после избрания мог бы обжаловать вердикт, как мешающий «выполнять конституционные обязанности» или же быть помилованным.

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