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С 1 июня в Москве выросли цены на проезд по МСД и эвакуацию автомобилей

С 1 июня в Москве выросли цены на проезд по МСД и эвакуацию автомобилей

Повышенные тарифы на МСД будут применяться только в часы пик.Стоимость проезда по отдельному участку московского скоростного диаметра (МСД) выросла с 5 до 7 рублей.

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