Торговый центр «Июнь» в Петербурге продали на торгах за 2,1 миллиарда рублей

Объект приобрело ООО «Нордфасад» Производитель фасадных систем ООО «Нордфасад» теперь является единственным учредителем компании ООО «ТРК-Петербург-2», которой принадлежит ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте в Северной столице.
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