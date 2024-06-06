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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Рубина»: «К лимиту нормально отношусь, в нынешнем беды не вижу. Если парень талантливый, ему никакой легионер не помешает»

В настоящий момент команда РПЛ может иметь в составе до 13 легионеров, а на поле могут находиться одновременно 8.

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