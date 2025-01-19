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Ингвар Коротков об отставке Елизаветы Лихачевой

Ингвар Коротков об отставке Елизаветы Лихачевой

Ой, радость-то, радость какая. Лизавету Лихачеву поперли. Я вот не удивляюсь, что поперли, я безмерно удивлен, как она два года продержалась на этом посту.

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Комментарии
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Ина Куликова
А вместо с нею голикову и кравцова...
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1 час.
Игорь Василевский
Ты то сам хотя бы понял, что пролепетал? Или по ЕГЭ про Сталина ничего хорошего не говорилось??
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1 час.
НК
Наталья Климова
А человек постоянно ни о чем пишет,по любым вопросам,лишь бы засветиться.
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15 мин.

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