Итоги ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области — МГИК

Идет последний день выборов Ответив на запрос граждан о результатах дистанционного электронного голосования на выборах президента России в Москве, председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила журналистам, что эти данные будут объявлены после окончания голосования на участках в Калининградской области.
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