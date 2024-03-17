Итоги ДЭГ в Москве озвучат после закрытия участков в Калининградской области — МГИК

Идет последний день выборов Ответив на запрос граждан о результатах дистанционного электронного голосования на выборах президента России в Москве, председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила журналистам, что эти данные будут объявлены после окончания голосования на участках в Калининградской области.