Сотрудники Росгвардии стали донорами в рамках акции "От сердца к сердцу"

Более ста сотрудников Главного управления Росгвардии по городу Москве, включая бойцов спецподразделений ОМОН и СОБР, в рамках донорской акции "От сердца к сердцу" безвозмездно пополнили банк крови на базе городской клинической больницы № 52.
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