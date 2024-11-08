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Сотрудники Росгвардии стали донорами в рамках акции "От сердца к сердцу"

Сотрудники Росгвардии стали донорами в рамках акции "От сердца к сердцу"

Более ста сотрудников Главного управления Росгвардии по городу Москве, включая бойцов спецподразделений ОМОН и СОБР, в рамках донорской акции "От сердца к сердцу" безвозмездно пополнили банк крови на базе городской клинической больницы № 52.

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