Следователи установят обстоятельства смерти «рыбновского стрелка» Глебова в СИЗО Рязани

В четверг тело мужчины обнаружили в камере изолятора временного содержания. Как пишет «МК в Рязани», следователи начали проверку – предстоит установить все обстоятельства, которые привели к такому исходу.
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