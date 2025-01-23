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Царьград

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Решение уже принято – Трамп готов к "сливу" Украины: Верный признак назвал Яков Кедми

Решение уже принято – Трамп готов к "сливу" Украины: Верный признак назвал Яков Кедми

Кедми озвучил главный признак окончательного "слива" Украины Трампом. "Прислушайтесь к словам Трампа", - призвал эксперт.

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