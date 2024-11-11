Российские спортсменки не поедут на чемпионат мира по бодибилдингу в Японии без флага и гимна

Федерация бодибилдинга России отказалась принимать участие в женском чемпионате мира, который будет проходить в Японии с 16 по 19 декабря, в нейтральном статусе, сообщается в заявлении на сайте организации.
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