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«Загадочное» кадровое решение Путина успокоит элиты

Президент РФ Владимир Путин 29 июля провел кадровые перестановки в Удмуртии — на место главы республики Александра Бречалова, отработавшего девять лет, в качестве врио назначена Ольга Абрамова, построившая там свою карьеру до перехода в Минсельхоз.

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