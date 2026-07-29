«Загадочное» кадровое решение Путина успокоит элиты

Президент РФ Владимир Путин 29 июля провел кадровые перестановки в Удмуртии — на место главы республики Александра Бречалова, отработавшего девять лет, в качестве врио назначена Ольга Абрамова, построившая там свою карьеру до перехода в Минсельхоз.