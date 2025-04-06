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Владислав Даванков предложил исключить размещение солонок и сахарниц на столах в общепитах

Владислав Даванков предложил исключить размещение солонок и сахарниц на столах в общепитах

Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") просит Роспотребнадзор ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах, документ есть в распоряжении РИА Новости.

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Комментарии
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М
Мария
Ужас. Это государственный деятель? Нашёл пищу для ума.
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8 мин.
Ирина52
В МГУ в одном из залов студенческих столовых в ВЫСОТКЕ  бесплатный хлеб, а также кастрюли с салатом из капусты,моркови и свеклы СТОЯЛИ НА СТОЛАХ в 70-е. Отмене ОБЯЗАТЕЛЬНОГО бесплатного хлеба это не противоречило, но,помимо профсоюзных талонов для  бедных студентов, помогало дожить до стипендии. Это в студенческих столовых  была одна из форм поддержки через профсоюз. Там же был и бесплатный чай в большой металлической посуде с краником,но без сахара.На раздаче можно было там же за копейки взять гарнир (пюре или кашу) с подливой (без мяса или рыбы)
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5 мин.
Владимир Фердман
В думе больше заняться нечем, как солонками - идиотизм в высшей мере - а применение более 200 наименований пищевых добавок, запрещенных в цивилизованных странах их не колышет
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23 сек.
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