Владислав Даванков предложил исключить размещение солонок и сахарниц на столах в общепитах

Ирина52

В МГУ в одном из залов студенческих столовых в ВЫСОТКЕ бесплатный хлеб, а также кастрюли с салатом из капусты,моркови и свеклы СТОЯЛИ НА СТОЛАХ в 70-е. Отмене ОБЯЗАТЕЛЬНОГО бесплатного хлеба это не противоречило, но,помимо профсоюзных талонов для бедных студентов, помогало дожить до стипендии. Это в студенческих столовых была одна из форм поддержки через профсоюз. Там же был и бесплатный чай в большой металлической посуде с краником,но без сахара.На раздаче можно было там же за копейки взять гарнир (пюре или кашу) с подливой (без мяса или рыбы)