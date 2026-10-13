Татарстанка Дарья Антипова выступит на первенстве мира по боксу

Фото: Федерация бокса РТ Воспитанница татарстанской школы бокса, представительница ФСО «Динамо» РТ Дарья Антипова примет участие в первенстве мира среди юниорок (17–18 лет), которое пройдет в черногорской Будве с 14 по 28 октября.