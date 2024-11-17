Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Малик Гумеров
    "кто победил большевиков" - ЧТО ЗА АХИНЕЯ НЕСУСВЕТНАЯ ????             Сталин  есть ГЛАВНЫЙ БОЛЬШЕВИК !   Русь  жила ...Названо, почему к...
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    Согласен. И с драпированием мавзолея тоже. А политической протитуткой, поддержавшей Хрущёва в его партперевороте на X...Названо, почему к...
  • Малик Гумеров
    Признание Сталинизма = сродни  забитию гвоздя , кола  на слом паразитической системы буржуазии , которые по сути , хо...Названо, почему к...

Названо, почему к 80-летию Победы надо поставить памятник Сталину на Поклонной горе

Названо, почему к 80-летию Победы надо поставить памятник Сталину на Поклонной горе

Я долго колебался с выступлением по данной теме — не по чину. Ждал, когда выступит кто-нибудь из «властителей дум».

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Признание Сталинизма = сродни  забитию гвоздя , кола  на слом паразитической системы буржуазии , которые по сути , хозяева страны итогами 90-х !   Они пользуются всеми благами и ресуросами страны !!! (если бюджет страны 30 трлн. руб. в год , они в свой личный карман ежегодно разграбляют страну-народ  до 300 трлн. руб. и более!!!).                                                          Всплывшее как дерьмо из проруби  слуги системы - элитка , высшее чиновничество , олигархат , либерастия .... = все вместе  ломехузы сраные ,  всеми  имеющимися средствами  будут  противостоять  Ленининзму , Сталинизму , социализму , народовластию , ..... - ПОТОМУ  , что это для них   приговор , а реализация =   приведение приговора - смертной казни в исполнение !!!              Без боя они не сдадутся !         Нужна революция - сила способная их перемолоть !                                       Путин предлагал быть этой силой народу - народа нет , его никто не услышал !   Так что , недееспособному населению  или пастись и дальще - стричь их найдется кому ! , на благо паразитам , или ждать прилета марсиан , чтобы они научили как жить по человечески !     Или стать дееспособными  - истинными хозяевами страны  и навести порядок в доме !           Другого не дано !                                                                                         Надежды на власть - это овечьи надежды на хорошего пастуха = утопия !   Власти формирует победитель  , кто захватил власть в стране  , и это не народ !!!   Пенять на Путина - тоже грех !   Он работник СИСТЕМЫ  - главный страж паразитического мироустройства , по должности - гарант антинародной , антистрановой конституции !!!   Вопреки  своим обязанностям (по обязанностям &quot;президент&quot;  он  как главный враг народа - гарант конституции ....) -  Революцию - перехватывать власть у  существующей СИСТЕМЫ  через местное саморуправление ..... и т.д. ШАГАТЬ В НАРОДОВЛАСТИЕ ,  Путин предлагает соверщить населению не как президент , а как влиятельная личность ... !!!
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16 мин.
ВА
Виктор Александров
Согласен. И с драпированием мавзолея тоже. А политической протитуткой, поддержавшей Хрущёва в его партперевороте на XX съезде был маршал беды Г.К. Жуков. А «игра» идёт потому, что нищие духом сталинградцы (или «понаехавшие тут») сопротивляются возвращению имени того, кто победил большевиков и вернул страну на исторический путь развития. С уважением, Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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11 мин.
МГ
Малик Гумеров
&quot;кто победил большевиков&quot; - ЧТО ЗА АХИНЕЯ НЕСУСВЕТНАЯ ????             Сталин  есть ГЛАВНЫЙ БОЛЬШЕВИК !   Русь  жила  и выживала  всегда только Большевизмом !                                         С Хрущевым  абсолютную   власть в стране  захватили коммунисты троцкисты   и повели страну-народ  в деградацию , в утопию , к развалу , к вакханалии ,  к колониальному статусу .... !
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4 мин.

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