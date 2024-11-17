Названо, почему к 80-летию Победы надо поставить памятник Сталину на Поклонной горе

МГ

Малик Гумеров

Признание Сталинизма = сродни забитию гвоздя , кола на слом паразитической системы буржуазии , которые по сути , хозяева страны итогами 90-х ! Они пользуются всеми благами и ресуросами страны !!! (если бюджет страны 30 трлн. руб. в год , они в свой личный карман ежегодно разграбляют страну-народ до 300 трлн. руб. и более!!!). Всплывшее как дерьмо из проруби слуги системы - элитка , высшее чиновничество , олигархат , либерастия .... = все вместе ломехузы сраные , всеми имеющимися средствами будут противостоять Ленининзму , Сталинизму , социализму , народовластию , ..... - ПОТОМУ , что это для них приговор , а реализация = приведение приговора - смертной казни в исполнение !!! Без боя они не сдадутся ! Нужна революция - сила способная их перемолоть ! Путин предлагал быть этой силой народу - народа нет , его никто не услышал ! Так что , недееспособному населению или пастись и дальще - стричь их найдется кому ! , на благо паразитам , или ждать прилета марсиан , чтобы они научили как жить по человечески ! Или стать дееспособными - истинными хозяевами страны и навести порядок в доме ! Другого не дано ! Надежды на власть - это овечьи надежды на хорошего пастуха = утопия ! Власти формирует победитель , кто захватил власть в стране , и это не народ !!! Пенять на Путина - тоже грех ! Он работник СИСТЕМЫ - главный страж паразитического мироустройства , по должности - гарант антинародной , антистрановой конституции !!! Вопреки своим обязанностям (по обязанностям "президент" он как главный враг народа - гарант конституции ....) - Революцию - перехватывать власть у существующей СИСТЕМЫ через местное саморуправление ..... и т.д. ШАГАТЬ В НАРОДОВЛАСТИЕ , Путин предлагает соверщить населению не как президент , а как влиятельная личность ... !!!