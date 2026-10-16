Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко с рабочим визитом побывал в Краснодарском президентском кадетском училище, открытом в 2012 году на территории бывшего Краснодарского высшего военного ракетного училища.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- КЕ «Дипломатический ...
- КЕ «Дипломатический ...
- «Дипломатический ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым