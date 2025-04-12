Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Заметьте не Украину,где был переворот,сбили европейский боинг,а нас! Население за дураков держат.Думает в его фантази...Слова Макрона о Р...
  • Андрей Шишинов
    Там будут  только организаторы и охранники...Россию снова отка...
  • Боцман
    Сидят в ГД спортсмены, проживают деньги, а законов и положений о развитии спорта в учебных заведениях нет. На какой ...Роднина заявила о...

Симоньян предрекла разделение Украины по примеру Польши

Территорию Украины ждет разделение по примеру того, как когда-то была разделена Польша. Такую судьбу республики предрекла главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх