Симоньян предрекла разделение Украины по примеру Польши

Территорию Украины ждет разделение по примеру того, как когда-то была разделена Польша. Такую судьбу республики предрекла главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.
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