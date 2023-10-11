Шесть бесполезных вещей, которые никогда не купит умный человек Алёна ЮрьеваСовременный мир обманчиво манит нас рекламой и модными трендами, убеждая, что наше счастье зависит от приобретения самых последних новинок.
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