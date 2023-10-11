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  • svetlana
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Шесть бесполезных вещей, которые никогда не купит умный человек

Шесть бесполезных вещей, которые никогда не купит умный человек

Шесть бесполезных вещей, которые никогда не купит умный человек Алёна ЮрьеваСовременный мир обманчиво манит нас рекламой и модными трендами, убеждая, что наше счастье зависит от приобретения самых последних новинок.

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