Лекорню позвонил Шойгу: О чем на самом деле говорили главы МО России и Франции

Олег Самойлов

Ух ты! "... Париж также подтвердил готовность к укреплению сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом..."! Наверное, этот хранцузес убеждал С.К., что две тыщи посланцев их хранцузеи припрутся для борьбы с терроризмов вна дуркаине?