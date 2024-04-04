Министры обороны России и Франции в среду провели телефонный разговор. Переговоры состоялись впервые с октября 2022 года.
Лекорню позвонил Шойгу: О чем на самом деле говорили главы МО России и Франции
Комментарии
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Silver Kont
Это просто сброд всякой швали...
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11 час.
Олег Самойлов
Ух ты! "... Париж также подтвердил готовность к укреплению сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом..."! Наверное, этот хранцузес убеждал С.К., что две тыщи посланцев их хранцузеи припрутся для борьбы с терроризмов вна дуркаине?
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11 час.
Владимир Соколов
а не задумали французы себе кусочек землицы оттяпать под шумок?)) а звонил министр договориться какой кусок можно взять 😂
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8 час.
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