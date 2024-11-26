Россия прекратила поставки газа в Австрию«Газпром» остановил поставки газа в Австрию после того, как австрийская корпорация OMV забрала российский газ для покрытия решения международного арбитража, присудившего ей выплату компенсации в размере 230 миллионов евро.
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