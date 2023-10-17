Мухаметшин принял участие в обсуждении переподготовки прокурорских работников

Переподготовки прокурорских работников обсудили Председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин, ректор Университета прокуратуры России Игорь Мацкевич и директор казанского филиала учреждения Елизавета Демидова-Петрова.
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