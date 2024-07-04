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Госдума одобрила проект, отводящий дачникам три года на освоение земли

Речь идет об участках, которые расположены в населенных пунктах, а также садоводческих и огороднических товариществах Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили проект закона, который обязывает собственников участков начинать освоение своей земли в течение трех лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.

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