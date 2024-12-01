Экс-посол Брентон: Зеленский пошел на большую уступку Путину в интервью Sky News

Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пошел "на большую уступку" президенту России Владимиру Путину своим интервью телеканалу Sky News, заявив о возможном отказе от территорий.
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