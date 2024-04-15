План Лондона по высылке мигрантов в Руанду провалился с громким треском Ирэн ОрлонскаяПо мнению аналитика Малика Дудакова, в настоящее время Великобританию охватывает волна незаконной миграции, затрагивающая десятки тысяч индивидуумов.
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