План Лондона по высылке мигрантов в Руанду провалился с громким треском Ирэн ОрлонскаяПо мнению аналитика Малика Дудакова, в настоящее время Великобританию охватывает волна незаконной миграции, затрагивающая десятки тысяч индивидуумов.