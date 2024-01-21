Нужно ли сделать так, чтобы ваша скромная гостиная казалась больше? Не хватает света или из-за недостатка пространства она кажется тесной? Мы подобрали несколько безоткатных приёмов того, как сделать гостиную больше, светлее и ярче — и мы не говорим о минимализме и покраске всего в белый цвет, хотя и это работает.