В Кировском районе Кемерова готовят к открытию детский автогородок

Учить правила на практике будут кемеровские дошколята. К открытию готовится второй автогородок. Построили за два месяца в Кировском районе, на территории Центра дополнительного образования детей и юношества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии