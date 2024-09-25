Анатолий Шарий: Угледар. От «неприступной крепости» до легкой добычи

72 ОМБр начала отступление из Угледара. Скорее всего, ВСУ отступят в Богоявленку, пишет Forbes: «Угледар в Донецкой области, с начала войны бывший неприступной крепостью для россиян, похоже скоро будет захвачен.
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