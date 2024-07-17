ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Свежие комментарии

  • Александр Балушкин
    Какую чушь ещё придумают уроды?На улице Свободы ...
  • Вовладар Даров
    Эта новость видимо сенсационная, вся Россия должна знать это?В центре госуслуг...
  • Вовладар Даров
    Вы знаете такого подвига уже давно не было в России!!!! Новость сенсационная!!!!В проезде Донелай...

Жители Южного Тушина смогут узнать историю своей семьи

Главархив Москвы разработал сервис, где опубликованы оцифрованные документы прошлых веков. Как сообщила пресс-служба Главархива, новый сервис будет особенно интересен и полезен для тех, кто интересуется своей родословной.

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