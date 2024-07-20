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День явления Казанской иконы Божией Матери 21 июля: традиции, запреты и приметы

День явления Казанской иконы Божией Матери 21 июля: традиции, запреты и приметы

День явления Казанской иконы Божией Матери 21 июля: традиции, запреты и приметы Ольга Вайленко21 июля православные верующие отмечают один из самых почитаемых церковных праздников — День явления Казанской иконы Божией Матери.

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