День явления Казанской иконы Божией Матери 21 июля: традиции, запреты и приметы Ольга Вайленко21 июля православные верующие отмечают один из самых почитаемых церковных праздников — День явления Казанской иконы Божией Матери.
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