Певица Саша Савельева снялась с семилетним сыном от актера Сафонова

Жена актера Кирилла Сафонова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с их сыном.
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