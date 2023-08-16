"Уничтожить его село!" Вы разделяете жесткость военного эксперта Артамонова?

Caltar " И я бы вычислил то село, откуда происходит эта тварь, и уничтожил бы это село. Предварительно сбросив листовки с предупреждением, что село будет стёрто с лица земли, не важно, Западная это Украина, или где.",полностью поддерживаю и пока тк не начнут делать,к нам так и будет прилетать всё,что только можно кинуть!.. Долбить не только по сёлам,но и городам,чтоб каждая гнида укроповская,которая стреляет по гражданским, знала,что потом придётся свою родню на кладбище искать и это,если повезёт,может и закапывать будет нечего!

ГФ Герман Фролов война - это страшное зло в котором гибнут мирные люди с обеих сторон. в разрушенном до основания Мариуполе погибло много мирных жителей - русских и украинцев. мирные люди гибнут по обе стороны линии фронта и не нужно думать что наши никогда не промахиваются стреляя по военным целям. То что предлагает "военный эксперт" - открытый призыв к ПРЕДНАМЕРЕННОМУ убийству мирных жителей а такое убийства является тягчайшим преступлением в том числе и по нашим законам. И этого эксперт не может не знать.