Вы часто видите его на телеэкранах, выступающего в качестве эксперта. Говорят - это будущее России.
"Уничтожить его село!" Вы разделяете жесткость военного эксперта Артамонова?
Комментарии
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Caltar
" И я бы вычислил то село, откуда происходит эта тварь, и уничтожил бы это село. Предварительно сбросив листовки с предупреждением, что село будет стёрто с лица земли, не важно, Западная это Украина, или где.",полностью поддерживаю и пока тк не начнут делать,к нам так и будет прилетать всё,что только можно кинуть!.. Долбить не только по сёлам,но и городам,чтоб каждая гнида укроповская,которая стреляет по гражданским, знала,что потом придётся свою родню на кладбище искать и это,если повезёт,может и закапывать будет нечего!
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8 час.
ГФ
Герман Фролов
война - это страшное зло в котором гибнут мирные люди с обеих сторон. в разрушенном до основания Мариуполе погибло много мирных жителей - русских и украинцев. мирные люди гибнут по обе стороны линии фронта и не нужно думать что наши никогда не промахиваются стреляя по военным целям. То что предлагает "военный эксперт" - открытый призыв к ПРЕДНАМЕРЕННОМУ убийству мирных жителей а такое убийства является тягчайшим преступлением в том числе и по нашим законам. И этого эксперт не может не знать.
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6 час.
Юлия Белова
То, что эти твари делали и делают с Донбассом, должно быть наказано! Оставлять и спускать на тормозах нельзя! Они прекрасно понимают, что делают. Они просто не видят результатов, потому что элементарно шарашат по координатам издалека, но не понимать, что там жилые кварталы, люди, дети - невозможно. И потом, после начала СВО, они орали - "да как вы, русские, можете жить и дышать после этого (это о наших обстрелах)", зачеркивая то, что происходило с Донбассом эти восемь лет, с их молчаливого, а иногда и не молчаливого согласия. Тех - можно. А этих - нельзя. Гадство. Конечно, ненависть к этим нелюдям велика. НО. Разве можно утюжить все под каток? А те, кто не виноват? И как их рассортировать?
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6 час.
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