Проект Solspace заменит солнце ночью. Ночной свет для электростанций

Орбитальные зеркала Solspace увеличат выработку энергииПроект Solspace Университета Глазго представляет собой инновационный подход к расширению возможностей Земли по сбору солнечной энергии за счет развертывания орбитальной группировки отражателей солнечного света.
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