Госдеп раскрыл детали: Москва и Вашингтон обсудят на встрече в Турции работу посольств, а не Украину

Политические вопросы на встрече в Турции представители России и США поднимать не будут.Предстоящая встреча дипломатов России и США в Турции 27 февраля будет сосредоточена исключительно на операционных вопросах работы посольств и консульств.
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