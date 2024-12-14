ВСУ за сутки 29 раз обстреляли населенные пункты в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 33 раза за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили 14 декабря в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) по республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии