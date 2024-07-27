Мой тупой муж взял нашу диванную собаку на охоту

Не подозревала, что замужем за идиотом. Додумался же совершенно домашнюю собаку, которая даже на тапки дома не охотится, тащить на настоящую охоту в лес! Мой муж до недавнего времени успешно скрывал от меня, что он у нас альтернативно одаренный.