ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    Это точно, "...а вшивый все о бане". И сову на глобус постоянно натягивает)) Да и оговорочки у него вечно по Фрейду))Зачем мужчинам дети?
  • Воробей
    Я вижу то, что мне удаётся усмотреть. Я ничего не выдумываю для красного словца. Но, если усматривают, то говорю об э...Зачем мужчинам дети?
  • Элина Морозова
    Да никто вашу  чушь не понимает. Как вы  тут не пыжтесь.Мою приятельницу ...

Мой тупой муж взял нашу диванную собаку на охоту

Мой тупой муж взял нашу диванную собаку на охоту

Не подозревала, что замужем за идиотом. Додумался же совершенно домашнюю собаку, которая даже на тапки дома не охотится, тащить на настоящую охоту в лес! Мой муж до недавнего времени успешно скрывал от меня, что он у нас альтернативно одаренный.

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