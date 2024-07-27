Мой тупой муж взял нашу диванную собаку на охоту

Не подозревала, что замужем за идиотом. Додумался же совершенно домашнюю собаку, которая даже на тапки дома не охотится, тащить на настоящую охоту в лес! Мой муж до недавнего времени успешно скрывал от меня, что он у нас альтернативно одаренный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии