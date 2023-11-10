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Baza: в Брянской области в результате нападения погиб подполковник ФСБ

В Брянской области в деревне Улица Суземского района погиб подполковник ФСБ. Telegram-канала Baza в пятницу, 10 ноября, сообщил информацию о гибели замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковника.

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