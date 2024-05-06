Поклонскую, видимо, попросили не браться за старое

Запланированная на 7 мая онлайн встреча «Ответы на вопросы» с аудиторией отменена. В сообществе во ВКонтакте «Наталья Поклонская», которую ведет ее помощник, анонсировался большой разговор, в ходе которого как заявлялось «в прямой эфире нашего сообществе Наталья Поклонская ответит на ваши вопросы».