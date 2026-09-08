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Миңнуллина Дубайда «КазанФорум»ның ничек барлыкка килүе турында сөйләде

Татарстан Инвестицион үсеш агентлыгы башлыгы Талия Миңнуллина 11 нче тапкыр Дубайда AIM Congress инвестицион форумында катнашты.

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