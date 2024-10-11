Опасное растительное масло: что показала проверка Роскачества – худшие бренды, которые нужно обходить десятой дорогой Ольга БезродняяРастительное масло, которое мы привыкли видеть на полках магазинов, может оказаться не просто испорченным продуктом, а настоящей отравой.