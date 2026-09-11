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Медведь ворвался в дачный поселок и растерзал собаку

Медведь ворвался в дачный поселок и растерзал собаку

Дачники Междуреченска столкнулись с медведем, который не спешит покидать территорию СНТ. Жители опасаются хищника после того, как он загрыз собаку на одном из участков, сообщает издание VSE42.

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