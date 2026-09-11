Медведь ворвался в дачный поселок и растерзал собаку

Дачники Междуреченска столкнулись с медведем, который не спешит покидать территорию СНТ. Жители опасаются хищника после того, как он загрыз собаку на одном из участков, сообщает издание VSE42.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым