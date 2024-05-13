Методично и точно: российские войска заняли основные улицы в Работине

Скриншот видео Шансы Киева обзавестись полноценной противовоздушной обороной стремятся к нулю. К чему это приводит наглядно – демонстрируют не только наши успешные атаки на стратегически объекты, но и уничтожение важных целей непосредственно рядом с линией боевого соприкосновения.