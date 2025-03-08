Раис Татарстана опубликовал видеопоздравление с 8 Марта

Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов на странице в социальной сети «ВКонтакте» и в своем Telegram-канале опубликовал видеопоздравление с Международным женским днем.
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